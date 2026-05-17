روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

لتعزيز معايير السلامة وكفاءة التشغيل

كدانة تستكمل إحلال واستبدال 298 لوحة كهربائية في خيام المشاعر المقدسة

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ مساءً
كدانة تستكمل إحلال واستبدال 298 لوحة كهربائية في خيام المشاعر المقدسة
المواطن - واس

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- استكمال مشروع إحلال واستبدال اللوحات الكهربائية في الخيام الرئيسة والفرعية بمشعر منى.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة المشاريع التطويرية لموسم حج (1447هـ)؛ وتهدف إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان لخدمة ضيوف الرحمن.
وشملت أعمال المشروع تركيب (298) لوحة كهربائية متطورة، جرى تنفيذها عبر مرحلتين لضمان استمرارية الجاهزية؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى إنجاز (228) لوحة، فيما استُكملت المرحلة الثانية بتركيب (70) لوحة إضافية.
وصُممت هذه اللوحات وفق مواصفات هندسية دقيقة تراعي طبيعة الاستخدام الكثيف في المشاعر المقدسة، وتدعم استقرار الأحمال الكهربائية خلال ذروة الموسم.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليل احتمالية الأعطال، مع تحسين توزيع الطاقة لتقليل الفاقد الكهربائي وضمان إمدادات مستقرة ومستمرة، كما يسهم في توفير طاقة كافية لتشغيل أنظمة الإضاءة والأجهزة الكهربائية في الخيام، مما ينعكس بشكل مباشر على تجربة ضيف الرحمن، ويرتقي بجودة البيئة السكنية في المشاعر.
ويجسد هذا الإنجاز التزام “كدانة” بريادة استدامة إعمار المشاعر المقدسة، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول تقنية متكاملة, وتعمل الشركة على مواءمة جميع مشاريعها الإنشائية والتشغيلية مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم خدمات آمنة ومريحة تليق بقدسية المكان، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

