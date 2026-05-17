كدانة تستكمل إحلال واستبدال 298 لوحة كهربائية في خيام المشاعر المقدسة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- استكمال مشروع إحلال واستبدال اللوحات الكهربائية في الخيام الرئيسة والفرعية بمشعر منى.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة المشاريع التطويرية لموسم حج (1447هـ)؛ وتهدف إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية بما يضمن أعلى درجات الموثوقية والأمان لخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت أعمال المشروع تركيب (298) لوحة كهربائية متطورة، جرى تنفيذها عبر مرحلتين لضمان استمرارية الجاهزية؛ حيث تضمنت المرحلة الأولى إنجاز (228) لوحة، فيما استُكملت المرحلة الثانية بتركيب (70) لوحة إضافية.

وصُممت هذه اللوحات وفق مواصفات هندسية دقيقة تراعي طبيعة الاستخدام الكثيف في المشاعر المقدسة، وتدعم استقرار الأحمال الكهربائية خلال ذروة الموسم.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليل احتمالية الأعطال، مع تحسين توزيع الطاقة لتقليل الفاقد الكهربائي وضمان إمدادات مستقرة ومستمرة، كما يسهم في توفير طاقة كافية لتشغيل أنظمة الإضاءة والأجهزة الكهربائية في الخيام، مما ينعكس بشكل مباشر على تجربة ضيف الرحمن، ويرتقي بجودة البيئة السكنية في المشاعر.

ويجسد هذا الإنجاز التزام “كدانة” بريادة استدامة إعمار المشاعر المقدسة، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول تقنية متكاملة, وتعمل الشركة على مواءمة جميع مشاريعها الإنشائية والتشغيلية مع مستهدفات رؤية المملكة (2030) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتقديم خدمات آمنة ومريحة تليق بقدسية المكان، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.