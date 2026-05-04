كدانة تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة

استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- أعمال المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة لموسم حج 1447هـ، مما أسهم في رفع نسبة استفادة الحجاج من المناطق المظللة والمبردة إلى (5) أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي.

وأوضحت “كدانة” أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يغطي مساحة إجمالية تتجاوز (272 ألف) متر مربع، إذ شهدت المرحلة الثانية لعام 1447هـ توسعًا نوعيًا شمل تركيب (18) مظلة حديثة مزودة بـ (36) مروحة رذاذ، إضافة إلى (7) وحدات متطورة لتلطيف الأجواء و(107) أعمدة مراوح رذاذ.

وجاء هذا الإنجاز استكمالًا لما تم البدء به في المرحلة الأولى لعام 1446هـ، والتي تضمنت تركيب (3) مظلات بواقع (6) مراوح رذاذ وأكثر من (165) عمودًا لمراوح الرذاذ، ليتحقق بذلك تكامل المنظومة التشغيلية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المشاعر المقدسة.

ويأتي استكمال مشروع جبل الرحمة تجسيدًا لرسالة «كدانة» في الريادة باستدامة إعمار المشاعر، وتبني الحلول الهندسية التي تضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في إثراء التجربة الإيمانية ورفع كفاءة المرافق والخدمات.