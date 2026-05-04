Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

كدانة تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٦ مساءً
كدانة تستكمل المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- أعمال المرحلة الثانية من مشروع تظليل وتلطيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة لموسم حج 1447هـ، مما أسهم في رفع نسبة استفادة الحجاج من المناطق المظللة والمبردة إلى (5) أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي.

وأوضحت “كدانة” أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية يغطي مساحة إجمالية تتجاوز (272 ألف) متر مربع، إذ شهدت المرحلة الثانية لعام 1447هـ توسعًا نوعيًا شمل تركيب (18) مظلة حديثة مزودة بـ (36) مروحة رذاذ، إضافة إلى (7) وحدات متطورة لتلطيف الأجواء و(107) أعمدة مراوح رذاذ.

وجاء هذا الإنجاز استكمالًا لما تم البدء به في المرحلة الأولى لعام 1446هـ، والتي تضمنت تركيب (3) مظلات بواقع (6) مراوح رذاذ وأكثر من (165) عمودًا لمراوح الرذاذ، ليتحقق بذلك تكامل المنظومة التشغيلية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المشاعر المقدسة.

ويأتي استكمال مشروع جبل الرحمة تجسيدًا لرسالة «كدانة» في الريادة باستدامة إعمار المشاعر، وتبني الحلول الهندسية التي تضمن أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في إثراء التجربة الإيمانية ورفع كفاءة المرافق والخدمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد