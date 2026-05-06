Icon

كدانة تستكمل تظليل مسارات المشاة في منطقة الشعبين بمشعر منى Icon وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفيًا آخر التطورات الإقليمية وجهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة Icon التنوع البيئي في الجوف يعزز تنافسية المصورين لرصد الطيور المهاجرة Icon أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان Icon نايف العتيبي: الابتكار الصحي يحتاج موازنة بين الجودة وكفاءة الإنفاق Icon إرشادات مهمة لحماية الحجاج من التسمم Icon الأمن السيبراني يدعو لتحديث أجهزة Samsung فورًا Icon النفط ينخفض لليوم الثاني Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon الذهب يقفز بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

كدانة تستكمل تظليل مسارات المشاة في منطقة الشعبين بمشعر منى

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ مساءً
كدانة تستكمل تظليل مسارات المشاة في منطقة الشعبين بمشعر منى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مشروع تظليل مسارات المشاة في مشعر منى، عبر استكمال تظليل الجزء الواصل بين أنفاق الشعبين، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضحت الشركة أن المشروع بلغ في مرحلتيه، مساحة تظليل إجمالية تجاوزت (103,000) متر مربع، إذ شملت المرحلة الأولى تظليل مساحة (95,000) متر مربع، وتشغيل (990) مروحة رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات المزدحمة، فيما تضمنت المرحلة الثانية لموسم حج 1447هـ إضافة (8,130) مترًا مربعًا من المظلات الحديثة، ودعم المناطق المطورة حديثًا بـ(72) مروحة رذاذ جديدة؛ لرفع كفاءة تدوير الهواء، إلى جانب تزويد الموقع بكاميرات مراقبة؛ لضمان أعلى معايير التنظيم والسلامة.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، خاصة خلال أوقات الذروة، من خلال الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس في المسارات الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز انسيابية حركة الحشود بين المواقع المختلفة في المشعر.
ويعكس المشروع التزام “كدانة” بدعم مستهدفات الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المشاعر المقدسة، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة تراعي الجوانب الإنسانية والبيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات نوعية ومستدامة لضيوف الرحمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد