كدانة تستكمل تظليل مسارات المشاة في منطقة الشعبين بمشعر منى

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مشروع تظليل مسارات المشاة في مشعر منى، عبر استكمال تظليل الجزء الواصل بين أنفاق الشعبين، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الشركة أن المشروع بلغ في مرحلتيه، مساحة تظليل إجمالية تجاوزت (103,000) متر مربع، إذ شملت المرحلة الأولى تظليل مساحة (95,000) متر مربع، وتشغيل (990) مروحة رذاذ تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات المزدحمة، فيما تضمنت المرحلة الثانية لموسم حج 1447هـ إضافة (8,130) مترًا مربعًا من المظلات الحديثة، ودعم المناطق المطورة حديثًا بـ(72) مروحة رذاذ جديدة؛ لرفع كفاءة تدوير الهواء، إلى جانب تزويد الموقع بكاميرات مراقبة؛ لضمان أعلى معايير التنظيم والسلامة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة أكثر راحة وأمانًا تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، خاصة خلال أوقات الذروة، من خلال الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس في المسارات الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز انسيابية حركة الحشود بين المواقع المختلفة في المشعر.

ويعكس المشروع التزام “كدانة” بدعم مستهدفات الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المشاعر المقدسة، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة تراعي الجوانب الإنسانية والبيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات نوعية ومستدامة لضيوف الرحمن.