لضمان استدامة الخدمات

“كدانة” تعزز التحول الرقمي في المشاعر المقدسة بنظام “سكادا”

السبت ٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تفعيل نظام المراقبة والتحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكادا)، بوصفه ركيزة أساسية في التحول الرقمي لإدارة الأصول، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية وكفاءتها في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ.

"كدانة" تعزز التحول الرقمي بالمشاعر المقدسة

ويعمل نظام “سكادا” عبر مركز تحكم موحّد يربط البنية التحتية التشغيلية ويراقبها لحظيًا، إذ تشمل المنظومة مراقبة أكثر من (400) خزان احتياطي، وما يزيد على (300) نظام تبريد، إضافة إلى المراقبة والتحكم في أكثر من (800) لوحة كهربائية، و(500) مروحة رذاذ، و(1000) مجمع لدورات المياه.

ويسهم النظام في اكتشاف الأعطال واحتمالات الانقطاع قبل وقوعها، وتمكين فرق التشغيل من التدخل الفوري لمعالجتها عبر أنظمة الاستشعار والتحكم اللحظية، بما يقلل زمن الاستجابة، ويرفع الجاهزية التشغيلية للمرافق والخدمات في مختلف مواقع المشاعر المقدسة.

ويعزز النظام كفاءة إدارة الأصول، ويحد من الهدر، ويدعم موثوقية البنية التحتية واستمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام “كدانة” بتبني حلول تقنية ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات وتجربة الحاج، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم خدمات متكاملة تضمن سلامة الحجاج وراحتهم، وتمكّنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

