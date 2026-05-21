“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة

العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي “صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة “هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا “هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات “الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- اكتمال جاهزية منظومة الصيانة في مشعر منى لموسم الحج، وذلك عبر تشغيل (195) مركز صيانة؛ بهدف ضمان استمرارية كفاءة الخدمات والمرافق على مدار الساعة.
وأوضحت “كدانة” أن هذه المراكز تستوعب أكثر من (3.000) كادر من الفرق الميدانية المتخصصة، جرى توزيعهم وفق خطة إستراتيجية شاملة تغطي مختلف نطاقات المشعر, ويتولى قطاع العمليات في “كدانة” تجهيز هذه المراكز بكافة المتطلبات التشغيلية؛ لضمان سرعة الاستجابة.
وفي إطار التحول الرقمي، أكدت “كدانة” تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات عبر ربط النطاقات بالمراكز، بما يسهم في تشكيل شبكة دعم ميدانية فعّالة لاستقبال البلاغات ومعالجتها فورًا.
وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على التزام “كدانة” برفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى المعايير العالمية؛ لضمان رحلة حج ميسّرة.