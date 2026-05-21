“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- اكتمال جاهزية منظومة الصيانة في مشعر منى لموسم الحج، وذلك عبر تشغيل (195) مركز صيانة؛ بهدف ضمان استمرارية كفاءة الخدمات والمرافق على مدار الساعة.
وأوضحت “كدانة” أن هذه المراكز تستوعب أكثر من (3.000) كادر من الفرق الميدانية المتخصصة، جرى توزيعهم وفق خطة إستراتيجية شاملة تغطي مختلف نطاقات المشعر, ويتولى قطاع العمليات في “كدانة” تجهيز هذه المراكز بكافة المتطلبات التشغيلية؛ لضمان سرعة الاستجابة.
وفي إطار التحول الرقمي، أكدت “كدانة” تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات عبر ربط النطاقات بالمراكز، بما يسهم في تشكيل شبكة دعم ميدانية فعّالة لاستقبال البلاغات ومعالجتها فورًا.
وتأتي هذه الخطوات تأكيدًا على التزام “كدانة” برفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى المعايير العالمية؛ لضمان رحلة حج ميسّرة.

