كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
تُرسّخ شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- مفهوم الوصول الشامل في المشاعر المقدسة، عبر تطوير منظومة الخدمات والبنية التحتية لضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تنفيذ حلول ومرافق صُممت بعناية لتعزيز الحركة، وتسهيل التنقل، ورفع جودة الخدمات المقدمة في مختلف المرافق.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تستهدف تهيئة بيئة أكثر كفاءة وانسيابية، عبر تطوير مسارات ومداخل تُسهم في تسهيل الحركة داخل ساحات نزول الحجاج، إلى جانب تخصيص مسارات للعربات بما يدعم سهولة التنقل ويراعي احتياجات مختلف الفئات.

وشملت أعمال التطوير توفير مرافق وتجهيزات روعي في تصميمها احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تجهيز دورات مياه ومداخل مستقلة تعزز الراحة وسهولة الاستخدام، إلى جانب تحسين مداخل وتجهيزات المباني بما يُسهم في تقديم تجربة أكثر سلاسة للحجاج.

وفي جانب الخدمات الصحية، عملت كدانة على دعم سرعة الوصول إلى الرعاية الصحية، عبر تجهيز مسارات تُسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة، إضافة إلى توفير لوحات توعوية بلغة برايل داخل المرافق الصحية، تتضمن إرشادات وتعليمات توجيهية لاستخدام المرافق؛ بما يعزز سهولة الوصول الآمن للمستفيدين.

وتعكس هذه الجهود توجه كدانة نحو بناء بيئة متكاملة تراعي احتياجات ضيوف الرحمن بمختلف فئاتهم، وتُسهم في تقديم تجربة أكثر راحة وجودة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الحاج وتحسين جودة الحياة.

