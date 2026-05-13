كدانة تُرسّخ مفهوم الأنسنة في المشاعر المقدسة بمشاريع تطويرية شاملة لموسم حج 1447هـ

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- تنفيذ مراحل جديدة من مشاريعها التطويرية في المشاعر المقدسة، ضمن استعداداتها المبكرة لموسم حج 1447هـ؛ بهدف ترسيخ مفهوم الأنسنة والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، عبر توفير بيئة إنسانية متكاملة تعزز الراحة والسلامة أثناء أداء المناسك.
ويشمل المشروع تطوير مساحة تبلغ (850) مترًا مربعًا في محور طريق الملك عبدالعزيز، إلى جانب تطوير (50,900) متر مربع في ساحات نزول الحجاج بمشعر مزدلفة، إذ جرى تأهيل المسارات وفق معايير حديثة تتضمن توفير أرضيات مهيأة، وعناصر تظليل، ومناطق جلوس مطورة، ومرافق خدمية متكاملة، بما يسهم في تحسين تجربة المشي وتقليل الإجهاد البدني على الحجاج.
وتتضمن المرحلة ذاتها مشروع أنسنة ساحات النزول بمشعر مزدلفة، من خلال إعادة تهيئة المساحات، وتوفير عناصر تظليل وتبريد متقدمة، بما يواكب الكثافة العالية خلال فترتي الإفاضة والمبيت، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في المشعر.
ويجسد المشروع توجه “كدانة” الإستراتيجي نحو بناء نموذج متكامل يجمع بين البعد الإنساني والتميز التشغيلي، عبر تحسين تفاصيل التجربة اليومية للحاج في مواقع التنقل والمبيت.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الشركة في تطوير البنية التحتية والخدمات التشغيلية بالمشاعر المقدسة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعكس العناية والرعاية التي توليها المملكة للحجاج والمعتمرين في هذه البقاع الطاهرة.