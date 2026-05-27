كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة

عزّزت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمشعر منى ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، من خلال منظومة تقنية وهندسية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الحشود وتيسير حركة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسك رمي الجمرات بكل يُسر وأمان.

وتُجسد منشأة الجمرات أنموذجًا متطورًا في إدارة الحشود عبر بنية تحتية متكاملة تشمل 11 مبنى للسلالم الكهربائية و10 أنفاق حيوية، بما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة بين الطوابق والمسارات المختلفة داخل المنشأة، وفق منظومة تشغيلية تُشرف عليها الكوادر الميدانية والفنية التابعة للشركة.

تجهيز وصيانة 340 سلمًا كهربائيًا

وشملت الجاهزية التشغيلية تجهيز وصيانة 340 سلمًا كهربائيًا، وتفعيل 682 كاميرا مراقبة مرتبطة بغرف العمليات؛ لمتابعة الحركة الميدانية وإدارة الكثافات البشرية بشكل لحظي، إلى جانب تخصيص 228 عربة غولف لدعم التنقلات اللوجستية والحالات الطارئة داخل المنشأة.

وفي جانب السلامة والراحة البيئية، زُوّدت المنشأة بـ456 وحدة تكييف عالية القدرة، وأكثر من 74 ألف وحدة إنارة موزعة على مختلف الطوابق والمسارات، إضافة إلى توفير 295 صندوقَ حريق، و1,078 طفاية يدوية، وأكثر من 3,350 رشاش إطفاء آليًّا؛ بما يعزز منظومة السلامة ويرفع مستوى الجاهزية الوقائية داخل المنشأة.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجيات كدانة للتنمية والتطوير الرامية إلى تطوير مرافق المشاعر المقدسة ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخدمات المتكاملة.