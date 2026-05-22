كدانة: جاهزية أكثر من 25 مشروعًا تطويريًّا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية أكثر من (25) مشروعًا تطويريًّا لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمشاعر المقدسة؛ بما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وشملت المشاريع الصحية رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ بمشعر منى بنسبة (100%) لتصل إلى (400) سرير، بالتعاون مع وزارة الصحة، وعلى مساحة تبلغ (18) ألف متر مربع؛ دعمًا للجاهزية الطبية خلال الموسم.

وفي إطار تطوير مسارات المشاة وبيئات الراحة للحجاج، وفّرت الشركة أكثر من (66) ألف متر مربع لمناطق استراحات الحجاج على امتداد مسارات المشاة، بزيادة بلغت (220%) مقارنة بإجمالي المساحات المستفاد منها خلال العام الماضي، إضافة إلى استكمال أعمال تظليل المسارات في مشعر منى بإجمالي يتجاوز (103) آلاف متر مربع.

واستكملت كدانة أعمال تطوير المشهد الحضري بالمشاعر المقدسة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، من خلال زراعة أكثر من (60) ألف شجرة، ورفع معدلات الاستفادة إلى ثلاثة أضعاف، إلى جانب تطوير جزء من محور طريق الملك عبدالعزيز وساحات نزول الحجاج بمزدلفة على مساحة بلغت (51,750) مترًا مربعًا.

وشهد العام الجاري تنفيذ مشروع نوعي لأول مرة، تمثل في تطوير محيط جبل الرحمة، عبر استكمال أعمال التظليل والتلطيف بمساحة تتجاوز (392) ألف متر مربع، إلى جانب تركيب (21) نافورة حديثة، وتوفير (42) مروحة رذاذ ووحدات تبريد؛ مما أسهم في رفع معدلات الاستفادة إلى خمسة أضعاف.

وفي جانب إدارة الحشود، دعمت كدانة حركة التنقل وتسهيل الوصول إلى مرتفعات منى عبر تنفيذ (74) سلمًا كهربائيًا، إضافة إلى استبدال أعمدة الرذاذ في منشأة الجمرات بالساحات الشرقية والغربية بإجمالي (400) مروحة رذاذ، بزيادة بلغت (100%) مقارنة بالعام الماضي.

وتضمنت المشاريع تطوير منظومة دورات المياه بالمشاعر المقدسة، وتقليل مدة الانتظار، من خلال استكمال استبدال دورات المياه ذات الدور الواحد بعدد (79) مجمعًا تضم (7,800) دورة مياه، ورفع الطاقة الاستيعابية لدورات المياه في مشعري عرفات ومزدلفة لتصل إلى (411) مجمعًا تحتوي على (6,987) دورة مياه، إضافة إلى تطوير مجمعات دورات المياه الحديثة في مشعر مزدلفة بإجمالي (53) مجمعًا.

وفي الجانب التشغيلي والبنية التحتية، استكملت الشركة تفعيل نظام “سكادا” لدعم وتأهيل البنية التحتية، إلى جانب تطوير شبكات الحريق والتبريد في (188) موقعًا تخدم (565) مخيمًا ومؤسسة على مساحة تتجاوز (339) ألف متر طولي، مع تحديث واستبدال (298) لوحة كهربائية، وإنشاء شبكات جهد منخفض ومتوسط بسعة إجمالية تزيد على (550) ميجا فولت أمبير، بالتعاون مع وزارة الطاقة.

كما شملت المشاريع تنفيذ خيام كدانة الخيف في مشعر منى على مساحة تتجاوز (24) ألف متر مربع، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، واستكمال تطوير المسارات بالمشاعر المقدسة بمساحة إجمالية بلغت (103) آلاف متر مربع.

وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لجهود الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تطوير منظومة الخدمات بالمشاعر المقدسة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتعزيز رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية والخدمية.