كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

توّج فريق كروز أزول بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد تغلبه على بوماس أونام بهدفين مقابل هدف مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش).
وسجل الباراجواياني روبرت مورايس هدفًا في الدقيقة 30 ليضع بوماس أونام في المقدمة، وأدرك كروز أزول التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 53 قبل أن يسجل رودولفو روتوندي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوج كروز أزول بلقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخه، ليصبح رابع أكثر نادي تتويجًا باللقب بعد كلوب أمريكا 16 لقبًا، وتشيفاس وتولوكا 12 لقبًا لكل منهما.

