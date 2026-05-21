كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم

أعلن المدير الفني للنصر، جورجي جيسوس، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويتصدر النصر جدول ترتيب “دوري روشن” برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ما يعني أن انتصاره سيمنحه اللقب مباشرة دون النظر إلى نتيجة مواجهة الهلال أمام الفيحاء.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إنيجو مارتينيز.

خط الوسط: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني.