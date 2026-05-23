سلمان آل خليفة يهنئ اليابان بعد الفوز بلقب كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 الهيئة العامة للأوقاف تدعم منظومة الحج بمبادرات وقفية نوعية لخدمة ضيوف الرحمن كوادر مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ حاجين من أزمات قلبية حرجة ضبط (6) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج في العاصمة المقدسة حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية الداخلية: غرامة 100.000 ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم الصحة: استخدام المظلة يخفّض الحرارة المحيطة بالحاج حتى 10 درجات مئوية عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الداخلية الباكستاني العناية بالحرمين تطلق منصة “رافد الحرمين” لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
نجح مركز القلب بمدينة مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج من جمهورية الصومال وحاجة من جمهورية السنغال بعد تعرضهما لحالتين قلبيتين حرجتين استدعتا تدخلًا تخصصيًا عاجلًا، ضمن منظومة الرعاية القلبية المتقدمة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضح التجمع أن الحالة الأولى لحاج صومالي أظهرت الفحوصات إصابته بانسدادات شديدة ومتعددة في الشرايين التاجية، مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لتوصيل الشرايين التاجية، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستقرت حالته الصحية وبدأ برنامج التأهيل القلبي المبكر.
وأضاف أن الحالة الثانية تعود لحاجة من جمهورية السنغال عانت من اضطراب كامل في كهربائية القلب وبطء شديد في النبض، إذ تدخل الفريق الطبي بشكل عاجل لزراعة منظم دائم للقلب باستخدام جهاز متقدم ثنائي الحجرات، مع تحقيق استقرار كامل للحالة دون مضاعفات.
وأكد التجمع أنه جرى تزويد الحالتين بتقنية الساعة الذكية الطبية لمتابعة المؤشرات الحيوية والقلبية عن بُعد بعد الخروج من المستشفى، بما يدعم سرعة الاستجابة واستمرارية الرعاية الصحية عبر الحلول الرقمية الحديثة.
وأشار إلى أن هذه النجاحات تعكس جاهزية مركز القلب وكفاءة الفرق الطبية في تقديم رعاية قلبية تخصصية متقدمة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الرعاية الصحية، ضمن منظومة متكاملة تسخر التقنيات الحديثة والخبرات الطبية لخدمة الحجاج خلال الموسم.