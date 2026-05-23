كوادر مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ حاجين من أزمات قلبية حرجة

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نجح مركز القلب بمدينة مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج من جمهورية الصومال وحاجة من جمهورية السنغال بعد تعرضهما لحالتين قلبيتين حرجتين استدعتا تدخلًا تخصصيًا عاجلًا، ضمن منظومة الرعاية القلبية المتقدمة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.
وأوضح التجمع أن الحالة الأولى لحاج صومالي أظهرت الفحوصات إصابته بانسدادات شديدة ومتعددة في الشرايين التاجية، مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة لتوصيل الشرايين التاجية، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، واستقرت حالته الصحية وبدأ برنامج التأهيل القلبي المبكر.
وأضاف أن الحالة الثانية تعود لحاجة من جمهورية السنغال عانت من اضطراب كامل في كهربائية القلب وبطء شديد في النبض، إذ تدخل الفريق الطبي بشكل عاجل لزراعة منظم دائم للقلب باستخدام جهاز متقدم ثنائي الحجرات، مع تحقيق استقرار كامل للحالة دون مضاعفات.
وأكد التجمع أنه جرى تزويد الحالتين بتقنية الساعة الذكية الطبية لمتابعة المؤشرات الحيوية والقلبية عن بُعد بعد الخروج من المستشفى، بما يدعم سرعة الاستجابة واستمرارية الرعاية الصحية عبر الحلول الرقمية الحديثة.
وأشار إلى أن هذه النجاحات تعكس جاهزية مركز القلب وكفاءة الفرق الطبية في تقديم رعاية قلبية تخصصية متقدمة لضيوف الرحمن، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الرعاية الصحية، ضمن منظومة متكاملة تسخر التقنيات الحديثة والخبرات الطبية لخدمة الحجاج خلال الموسم.

