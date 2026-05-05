Icon

جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي Icon الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon “الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon وكالة الفضاء السعودية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “ساري 2” Icon الذهب يرتفع من أدنى مستوى بنسبة 1% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في مضيق هرمز

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة لموقفها حيال الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، وذلك عقب دعوة وجّهها دونالد ترامب في أعقاب حادث استهدف سفينة تابعة لها في محيط المضيق.

وكانت تقارير قد أفادت، يوم الاثنين، بوقوع انفجار أعقبه حريق على متن سفينة الشحن الكورية الجنوبية “إتش إم إم نامو”، في الممر البحري الذي يشهد اضطرابات متصاعدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 شخصًا، بينهم 6 كوريين جنوبيين، لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الحادث.

وفي تعليق على التطورات، اعتبر ترامب أن الواقعة تمثل دافعًا إضافيًا لسيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تأمين مرافقة السفن العالقة وضمان سلامة الملاحة في المضيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد