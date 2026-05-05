كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأميركية في مضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة لموقفها حيال الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، وذلك عقب دعوة وجّهها دونالد ترامب في أعقاب حادث استهدف سفينة تابعة لها في محيط المضيق.

وكانت تقارير قد أفادت، يوم الاثنين، بوقوع انفجار أعقبه حريق على متن سفينة الشحن الكورية الجنوبية “إتش إم إم نامو”، في الممر البحري الذي يشهد اضطرابات متصاعدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 شخصًا، بينهم 6 كوريين جنوبيين، لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الحادث.

وفي تعليق على التطورات، اعتبر ترامب أن الواقعة تمثل دافعًا إضافيًا لسيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تأمين مرافقة السفن العالقة وضمان سلامة الملاحة في المضيق.