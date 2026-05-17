لا حج بلا تصريح.. تأثير وفاعلية في الوعي والعقل المجتمعي المحلي والعربي والإسلامي

يحظى ضيوف الرحمن من الحجاج كل عام بعناية خاصة ومتقنة من المملكة العربية السعودية، وتوفير كل ما من شأنه تعزيز سلامتهم وأمنهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم وقد أدوا حجهم بيسر وطمأنينة، تاركين خلفهم عبارات الشكر والامتنان، وللجهات الحكومية والخدمية شرف الخدمة.

وبرزت جهود وزارة الداخلية السعودية في قيادة حملة (لا حج بلا تصريح)، لتمكين الحجاج الذين يحملون تصاريح بالحج من أداء الحج، وتسخير الخدمات الأمنية والإنسانية لهم، في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وضبط كل ما يعكّر حجهم من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح تخولهم أداء الحج، أو كانوا حاصلين على تأشيرات زيارة بأنواعها كافة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وأصدرت عقوبات تصل إلى (20,000) ريال بحقهم، وترحيل الوافدين منهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى (10) سنوات.

وامتدت يد الأمن بوزارة الداخلية لضبط كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، وأصدرت بحق المخالفين عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال عن كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج يتم نقله، والتشهير، وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى (10) سنوات.

وواصلت وزارة الداخلية جهودها الإعلامية التوعوية بأنظمة وتعليمات الحج وحملة (لا حج بلا تصريح)، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية، في جميع المنصات والمواقع والقنوات الرسمية وغير الرسمية وبعدد من اللغات تصل إلى (14) لغة، ورسائل نصية للهواتف المتنقلة، وفي لوحات الطرق والشاشات الداخلية والخارجية، وتعزيز رسالة الحج والأمن عبر حساباتها الرسمية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية في مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها أكثر من (30) مليونًا.

وأكّدت حملة (لا حج بلا تصريح) -التي ما زالت مستمرة- فاعليتها وتأثيرها في الوعي والعقل المجتمعي المحلي والعربي والإسلامي، ووجدت صدى إيجابيًا بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، أحد أبرز ممكنات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وتسخير الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، للإبلاغ عن مخالفيها.