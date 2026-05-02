Icon

مصحف نحاسي نادر في متحف القرآن بمكة المكرمة Icon سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٩ مساءً
لبنان يعلن عقد اجتماع استثنائي بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع رئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعروفة بـ”الميكانيزم” الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الأوضاع الأمنية في البلاد وسط مواصلة تل أبيب خرق الهدنة منذ 17 أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وُصف بـ”الاستثنائي” جمع الجانبين في قاعدة بيروت الجوية، على هامش زيارة “سريعة” أجراها كليرفيلد، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وقال البيان إن هيكل وكليرفيلد “عقدا اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية”.

وتضم لجنة “الميكانيزم” كلا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا “الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها”.

وأكد الجانبان خلال اللقاء “أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية”، وفق البيان.

وأشار إلى أن الجنرال الأمريكي غادر الأراضي اللبنانية بعد الاجتماع.

وأُنشئت لجنة “الميكانيزم” بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد
العالم

توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم...

العالم