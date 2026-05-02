Icon

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر Icon ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف Icon بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني Icon بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية Icon استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام Icon وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز Icon ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين Icon البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 Icon “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين Icon تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
بعد أحداث مباراة النصر والأهلي

لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت قراراتها بشأن أحداث مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي (الدوري السعودي للمحترفين.

وفي التفاصيل، أعلنت الانضباط عن إيقاف لاعب الأهلي المدافع التركي ميريح ديميرال مباراة وتغريمه 50 ألف ريال بسبب إثارة جمهور الفريق المنافس، وتغريم ميريح ديميرال 100 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وتغريم ميريح ديميرال 15 ألف ريال بسبب إلحاق الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة.

وقررت “الانضباط” تغريم الأهلي 130 ألف ريال بسبب قيام جمهور النادي الأهلي برمي عدد (22) اثنان وعشرون علب مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر 100 ألف ريال بسبب قيام جمهور نادي النصر برمي عدد (57) سبعة وخمسون علب مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يايسله يؤكّد جاهزية الأهلي لمواجهة الأخدود في دوري روشن
الرياضة

يايسله يؤكّد جاهزية الأهلي لمواجهة الأخدود في...

الرياضة
النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ دوري روشن
الرياضة

النصر يفوز على الأهلي ويعزز صدارته لـ...

الرياضة