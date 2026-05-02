لجنة الانضباط: إيقاف مدافع الأهلي ديميرال مباراة وتغريمه 165 ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت قراراتها بشأن أحداث مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي (الدوري السعودي للمحترفين.

وفي التفاصيل، أعلنت الانضباط عن إيقاف لاعب الأهلي المدافع التركي ميريح ديميرال مباراة وتغريمه 50 ألف ريال بسبب إثارة جمهور الفريق المنافس، وتغريم ميريح ديميرال 100 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، وتغريم ميريح ديميرال 15 ألف ريال بسبب إلحاق الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة.

وقررت “الانضباط” تغريم الأهلي 130 ألف ريال بسبب قيام جمهور النادي الأهلي برمي عدد (22) اثنان وعشرون علب مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي النصر 100 ألف ريال بسبب قيام جمهور نادي النصر برمي عدد (57) سبعة وخمسون علب مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.