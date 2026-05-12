لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالعزيز عبدالباقي أن الحصول على لقاح الحمى الشوكية يُعد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل للعاملين المشاركين في موسم حج 1447هـ، وذلك في إطار توجيهات لجنة الحج العليا لتعزيز الوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية في مواقع التجمعات البشرية عالية الكثافة، وحرصًا على سلامة العاملين التي تمثل أولوية في منظومة القطاع الصحي.

وأوضح أن اللقاح يسهم في الحماية من الإصابة بعدوى خطيرة قد تنتشر في أماكن الزحام، كما يعزز من سلامة العاملين وضيوف الرحمن، ويحد من انتقال العدوى بينهم، بما ينعكس إيجابًا على حماية المجتمع بعد انتهاء الموسم، مشيرًا إلى أن صلاحية لقاح الحمى الشوكية المعتمد تمتد لمدة خمس سنوات، ما يعني عدم الحاجة إلى إعادة التطعيم لمن حصل عليه خلال هذه المدة وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وبيّن أن استكمال اللقاح يُعد متطلبًا للحصول على تصريح العمل خلال موسم الحج، مشددًا على أهمية الحصول عليه قبل فترة كافية لا تقل عن (10) أيام من موعد مباشرة العمل، لضمان تحقيق الفاعلية الوقائية المطلوبة، داعيًا العاملين إلى استكمال بقية التطعيمات الموصى بها، ومن أبرزها لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كوفيد-19.

وأفاد أن من لم يحصل على النسخة المحدثة من لقاح كوفيد-19 الخاصة بالمتحورات الجديدة، والمتوفرة منذ عام 2025، فيُنصح بالحصول على جرعة معززة من اللقاح المحدث؛ بما يعزز الوقاية الشاملة ويرفع مستوى الجاهزية الصحية خلال الموسم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة دعمت جميع مقدمي الخدمات الصحية في الأجهزة الأمنية والعسكرية والجامعية، لتقديم لقاحات الحج لمنسوبيها في مقارهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الوقائية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يدعم جاهزية الكوادر الصحية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أهمية المبادرة بحجز مواعيد التطعيم عبر تطبيق صحتي من خلال خدمة “عيادة التطعيم للكبار”، لضمان الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب.

وبدأت وزارة الصحة في توفير مواعيد الحصول على لقاحات الحج للراغبين كافة بأداء الحج منذ شهر شعبان الماضي، مرورًا بموسم رمضان وحتى الوقت الحالي، وذلك عبر تطبيق صحتي وفي مراكز الرعاية الأولية؛ لتسهيل الحصول على اللقاحات في وقت مبكر.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الجاهزية الوقائية، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة للعاملين وضيوف الرحمن خلال موسم الحج.