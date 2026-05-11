لمكافحة السمنة.. خبراء يدعون لتطبيق أسبوع الـ4 أيام في بريطانيا

دعا خبراء بريطانيون إلى تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام في المملكة المتحدة، حيث ربطت دراسة بين ساعات العمل الطويلة والسمنة، وخلصت الأبحاث إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة والمكسيك، التي تشهد ساعات عمل أطول، لديها أيضًا معدلات سمنة أعلى.

ويشير البحث إلى أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وأن تقليل ساعات العمل قد يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي.

مقترح تعديل أيام العمل

وقارنت دراسة دولية عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسطنبول أنماط العمل وانتشار السمنة في 33 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من 1990 إلى 2022، ووجدت الدراسة أن دولًا مثل الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا، التي تشهد ساعات عمل سنوية أطول، لديها أيضًا معدلات سمنة أعلى، رغم أن دول شمال أوروبا تستهلك في المتوسط طاقة ودهونًا أكثر من دول أمريكا اللاتينية.

وارتبط خفض ساعات العمل السنوية بنسبة 1% بانخفاض معدلات السمنة بنسبة 0.16%، وخلص الباحثون إلى أن قلة الوقت لممارسة الرياضة والضغط النفسي المرتبط بالعمل قد يفسران سبب زيادة وزن الأشخاص الذين ينهون عملهم في وقت متأخر، قالت الدكتورة براديبا كورالي-جيدارا من جامعة كوينزلاند بأستراليا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن زيادة التوتر ترفع مستويات هرمون الكورتيزول، مما يدفع الناس إلى تخزين المزيد من الدهون، خاصةً في الوظائف التي لا تسمح لهم بحرق الطاقة.

وأضافت: “عندما يعيش الناس حياة أكثر توازناً، تتحسن حياتهم، فهم أقل توتراً، ويستطيعون التركيز على تناول طعام صحي أكثر، وممارسة المزيد من الأنشطة البدنية”.

ورغم تحذير الباحثين من أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية، وأن مستويات الدخل في مختلف البلدان قد تكون عاملاً مؤثراً، إلا أنها دفعت الخبراء إلى تجديد الدعوات إلى تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع في المملكة المتحدة.

وقد تبنت حوالي 200 شركة هذا النظام لموظفيها بالفعل، كما أقر مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير، الذي فازت حكومته الليبرالية الديمقراطية بـ 43 مقعداً من أصل 45 في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع لجميع الموظفين.

نظام العمل منذ جائحة كورونا

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن أكثر من 200 ألف عامل تحولوا إلى نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع منذ جائحة كوفيد-19.

وقال جيمس ريفز، مدير حملة في مؤسسة أسبوع العمل لأربعة أيام: “إنّ أسبوع عمل لأربعة أيام بأجر كامل من شأنه أن يُخفّض معدلات السمنة في بريطانيا بشكل كبير، إذ يمنح الملايين الوقت اللازم للتخلص من العادات السيئة وتبنّي خيارات صحية.”

وأضاف: “من الضروري أن تُولي الحكومات المحلية والوطنية اهتمامًا جادًا للدور الذي يمكن أن يلعبه أسبوع العمل الأقصر في تحسين صحة مجتمعاتنا. فأسبوع العمل التقليدي من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، لخمسة أيام في الأسبوع، مُطبّق منذ مئة عام، وقد حان الوقت لتحديثه”.

وقالت الدكتورة ريتا فونتينها، عالمة النفس في جامعة ريدينج، والتي نشرت مراجعة للأدلة حول أسبوع العمل لأربعة أيام العام الماضي، وحصلت على تمويل من الحكومة البرتغالية لتجربة أسبوع العمل لأربعة أيام هناك، إنّ السمنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضيق الوقت.