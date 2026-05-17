Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية

مآذن المسجد النبوي.. شواهد معمارية تصدح بنداء الأذان

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ صباحاً
مآذن المسجد النبوي.. شواهد معمارية تصدح بنداء الأذان
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُجسّد مآذن المسجد النبوي الشريف إحدى أبرز السمات المعمارية في المدينة المنورة، إذ ترتفع عشر مآذن في جنبات المسجد، شاهدة على تطور العمارة الإسلامية، ومرتبطة بنداء الأذان واستقبال المصلين والزائرين من مختلف أنحاء العالم.
وتتوزع مآذن المسجد النبوي وفق تصميم معماري متناغم، إذ تقع أربع مآذن في الجهة الشمالية، ومئذنة في كل ركن من الأركان الشمالية الشرقية، والشمالية الغربية، والجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربية، إلى جانب مئذنتين تتوسطان الجهتين الشرقية والغربية.

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202605/F10011262.jpg

وتُبرز هذه المآذن تطور فن العمارة الإسلامية عبر العصور، بما تحمله من تفاصيل هندسية وهوية معمارية ارتبطت بالمسجد النبوي الشريف، فيما يتكون كل منها من عدة طوابق صُممت بطابع إسلامي متناسق.
وتُعد المنارة الجنوبية الشرقية الواقعة بالقرب من القبة الخضراء من أشهر مآذن المسجد النبوي وأكثرها حضورًا في ذاكرة الزائرين، فيما تُعرف المنارة الشمالية الشرقية باسم “السنجارية”، والمنارة الشمالية الغربية باسم “المجيدية”، في امتداد تاريخي يعكس العناية المتواصلة بالمسجد النبوي وتوسعته عبر المراحل المختلفة.
وتواصل مآذن المسجد النبوي أداء رسالتها اليومية برفع الأذان، في مشهد إيماني يعمّ أرجاء المسجد ويُجسد مكانته الروحية لدى المسلمين.

https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202605/F10011264.jpg

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية تنقي السلوك وتهذب الأخلاق
السعودية

خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية...

السعودية
مظلات المسجد النبوي تُسهم في تهيئة أجواء معتدلة للمصلين والزوار
السعودية

مظلات المسجد النبوي تُسهم في تهيئة أجواء...

السعودية
خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي خلال موسم الحج
السعودية

خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة في...

السعودية
مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن
السعودية

مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز...

السعودية