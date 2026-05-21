مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض

العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي “صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة “هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا “هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات “الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.
وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 25.5 نقطة، أو 0.05%، ليصل إلى 49983.8 نقطة.
وانخفض المؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ بمقدار 22.2 نقطة، أو 0.30%، مسجلًا 7410.78 نقاط في بداية التعاملات.
وخسر المؤشر ”ناسداك” المجمع 126.7 نقطة، أو 0.48%، ليبدأ التداول عند 26143.616 نقطة.