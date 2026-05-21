مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض

بدأت مؤشرات ‌الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 25.5 نقطة، أو 0.05%، ليصل إلى 49983.8 ‌نقطة.

وانخفض المؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ بمقدار 22.2 نقطة، ‌أو 0.30%، مسجلًا 7410.78 نقاط في بداية التعاملات.

وخسر المؤشر ‌”ناسداك” المجمع 126.7 نقطة، أو 0.48%، ليبدأ التداول عند 26143.616 نقطة.