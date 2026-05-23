بخدمة (388,694) مستفيدًا عبر (1227) رحلة

مبادرة “طريق مكة” تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

اختتمت مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 أعمالها في (10) دول عبر (17) منفذًا هي المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، وللمرة الأولى جمهورية السنغال وبروناي دار السلام، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة، لأداء حج هذا العام (1447هـ/ 2026م).
وشهدت “مبادرة طريق مكة”، التي نفذتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، خدمة (388,694) حاجًا، وبلغ عدد الرحلات في صالات المبادرة إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (1227) رحلة.


وأسهمت مبادرة طريق مكة في تقديم خدماتها عبر (38) خدمة محطة و(60) حقيبة متنقلة و(120) جهاز كاونتر متنقل معزز بالذكاء الاصطناعي لإنهاء إجراءات دخول الحاج الواحد خلال (40) ثانية.
وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

 

