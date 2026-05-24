مبادرة “طريق مكة” تنقل أكثر من 338 ألف حاج عبر 1227 رحلة جوية

نفذت مبادرة “طريق مكة” خلال موسم حج هذا العام 1227 رحلة جوية، نقلت من خلالها 338,694 حاجًا من 10 دول عبر 17 منفذًا دوليًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتيسير إجراءات الحج وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضي المملكة لأداء المناسك بيسر وسهولة.

نجاح مبادرة طريق مكة

وقد تم تنفيذ المبادرة بتكامل حكومي بقيادة وزارة الداخلية، وبمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تتقن التحدث بعدة لغات، لتقديم خدمات متميزة ومباشرة للحجاج منذ وصولهم في المطارات والمنافذ الدولية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات الدخول والنقل والسكن والتنقل داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتعكس أرقام المبادرة في موسم حج هذا العام نجاحًا لافتًا في تنظيم الحركة الجوية وتسريع الإجراءات، مما ساهم في رفع مستوى الرضا لدى الحجاج وتعزيز مكانة المملكة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا.