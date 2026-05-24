ضبط 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم دخول العاصمة المقدسة | اعتماد 8 جوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى بينبع الصناعية | رئاسة الشؤون الدينية تُتيح "مقرأة الحرمين الإلكترونية" لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد | وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة | نائب أمير نجران يطّلع على جاهزية مصليّات وجوامع المنطقة لأداء صلاة عيد الأضحى | قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج | وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون افتتاح ما يسمى إقليم أرص الصومال سفارة بالقدس المحتلة | الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن | السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 | بطاقة نسك.. بطاقة ذكية تجسد ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

مبادرة “طريق مكة” تنقل أكثر من 338 ألف حاج عبر 1227 رحلة جوية

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

نفذت مبادرة “طريق مكة” خلال موسم حج هذا العام 1227 رحلة جوية، نقلت من خلالها 338,694 حاجًا من 10 دول عبر 17 منفذًا دوليًا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتيسير إجراءات الحج وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضي المملكة لأداء المناسك بيسر وسهولة.

نجاح مبادرة طريق مكة

وقد تم تنفيذ المبادرة بتكامل حكومي بقيادة وزارة الداخلية، وبمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تتقن التحدث بعدة لغات، لتقديم خدمات متميزة ومباشرة للحجاج منذ وصولهم في المطارات والمنافذ الدولية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل إجراءات الدخول والنقل والسكن والتنقل داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتعكس أرقام المبادرة في موسم حج هذا العام نجاحًا لافتًا في تنظيم الحركة الجوية وتسريع الإجراءات، مما ساهم في رفع مستوى الرضا لدى الحجاج وتعزيز مكانة المملكة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا.

 

 

