الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٨ مساءً
مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش
المواطن - فريق التحرير

تواصل مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في (10) دول من خلال (17) منفذًا دوليًا، خدماتها في خدمة ضيوف الرحمن من جمهورية بنغلاديش الشعبية المستفيدين من المبادرة وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة، وذلك من خلال صالة المبادرة في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة البنغلاديشية دكا.

وتهدف هذه المبادرة التي تقام في عامها الثامن وللمرة السادسة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، منذ انطلاقها في عام 2017م، والذي يعكس امتداد النهج الراسخ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- والاهتمام البالغ لرعاية حجاج بيت الله الحرام، إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.

وعبر حجاج جمهورية بنغلاديش الشعبية عن سعادتهم وفرحتهم بما قدمته مبادرة “طريق مكة” من استقبال وخدمات وتسهيل إجراءات سفرهم من بلدهم ونقل أمتعتهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يسهم في تسهيل رحلتهم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والحج.

وأعرب الحاج البنغلاديشي قاسمي بيان عن فرحته وسروره لما تقدمه قيادة المملكة -حفظها الله- من خدمة لضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة بشكل سريع ومتقن من خلال هذه المبادرة التي يقوم عليها كادر سعودي مؤهل فنيًا وتقنيًا، والتي تسهم في إنجاز مهام سفر الحجاج بكل يسر وسهولة.

وأشار الحاج البنغلاديشي أنور إلى سرعة ودقة الإنجاز الذي تقوم عليه مبادرة “طريق مكة” في منفذ مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، حيث إن إنهاء إجراءات سفر المستفيدين من المبادرة سريع، معبرًا عن فرحته وبهجته لما أولت المملكة من خدمة لضيوف الرحمن والعمل على راحتهم لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة ويسر.

يذكر أن مبادرة “طريق مكة” شهدت منذ إطلاقها عام (2017م) تقديم خدماتها لـ (1,254,994) حاجًا، حيث إن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي مجموعة (stc).

 

