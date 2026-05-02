“مبادرة طريق مكة”.. رحلة تبدأ من لاهور وتنتهي بخشوع في رحاب المشاعر المقدسة

في مشهد يجمع بين سكينة المكان وحداثة التنظيم، انطلقت لأول مرة من مطار علامة إقبال الدولي في مدينة لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1447هـ) رحلات ضيوف الرحمن ضمن “مبادرة طريق مكة”، التي تنفذها وزارة الداخلية كإحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتبرز جهود المملكة في الارتقاء بتجربة الحج وتيسيرها على ضيوف الرحمن.

وأعادت “مبادرة طريق مكة” تعريف رحلة الحج لضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية، من خلال تقديم تجربة متكاملة ذات جودة عالية لضيوف الرحمن تبدأ منذ لحظة الوصول إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المطار، بتيسير وإنهاء الإجراءات عبر فرق متخصصة تستقبلهم بابتسامة، حتى وصولهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يجعل من رحلة الحاج أقرب إلى رحلة إيمانية بسكينة وروحانية.

وتقدم “مبادرة طريق مكة” في لاهور حلولًا في إدارة الأمتعة، وذلك بترميز الحقائب وفرزها بدقة، لتصل مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتمثل “مبادرة طريق مكة” نموذجًا متقدمًا في توظيف التقنية والخدمات الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، وحرص المملكة على تطوير منظومة الحج وفق أعلى معايير الجودة.

وبين لاهور ومكة المكرمة، تمتد اليوم جسور من الثقة والتعاون، تحمل معها آلاف الحجاج في رحلة إيمانية ميسرة، تبدأ بخطوة منظمة في باكستان، وتنتهي بخشوع في رحاب المشاعر المقدسة.