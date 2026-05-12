مبادرة طريق مكة في مطار الرباط – سلا الدولي: إرشاد ويُسر واهتمام بضيوف الرحمن

انطلقت من مطار الرباط – سلا الدولي في المغرب رحلة ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة، بحضور مسؤولين سعوديين ومغاربة.

وتوفر المبادرة خدمات متكاملة للحجاج المغاربة، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر والحج في بلدهم قبل المغادرة، بدءًا من إصدار التأشيرة مرورًا بإجراءات الجوازات والفحوصات الصحية وترتيب الأمتعة، وصولًا إلى نقلها مباشرة إلى مقار إقامتهم في المملكة.

ويشهد المطار تكاملًا تنظيميًا وتقنيات رائدة يقوم عليها كوادر سعودية متخصصة، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة.

وقد انطلقت أولى رحلات الحجاج المستفيدين من المبادرة عبر مطار الرباط-سلا متجهة إلى الأراضي المقدسة، لبدء موسم الحج لهذا العام، وسط أجواء من الفرح واليسر.

وتعكس الخدمات المقدمة في الصالة المخصصة اهتمامًا كبيرًا بالإرشاد والتيسير، حيث يتلقى الحجاج الدعم والتوجيه اللازمين طوال فترة وجودهم في المطار.

ويستفيد آلاف الحجاج المغاربة هذا الموسم من الخدمة عبر مطاري الرباط-سلا والدار البيضاء، وتُعد المبادرة، التي أُطلقت عام 2018، نموذجًا ناجحًا لتعزيز التعاون بين المملكتين في خدمة ضيوف الرحمن، وتخفيف العناء عن الحجاج ليتمكنوا من التركيز على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.