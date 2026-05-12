Icon

وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS Icon المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت Icon نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ Icon اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار Icon تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا Icon طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري Icon سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
بحضور مسؤولين سعوديين ومغاربة

مبادرة طريق مكة في مطار الرباط – سلا الدولي: إرشاد ويُسر واهتمام بضيوف الرحمن

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
مبادرة طريق مكة في مطار الرباط – سلا الدولي: إرشاد ويُسر واهتمام بضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت من مطار الرباط – سلا الدولي في المغرب رحلة ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة، بحضور مسؤولين سعوديين ومغاربة.

وتوفر المبادرة خدمات متكاملة للحجاج المغاربة، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر والحج في بلدهم قبل المغادرة، بدءًا من إصدار التأشيرة مرورًا بإجراءات الجوازات والفحوصات الصحية وترتيب الأمتعة، وصولًا إلى نقلها مباشرة إلى مقار إقامتهم في المملكة.

ويشهد المطار تكاملًا تنظيميًا وتقنيات رائدة يقوم عليها كوادر سعودية متخصصة، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة.

وقد انطلقت أولى رحلات الحجاج المستفيدين من المبادرة عبر مطار الرباط-سلا متجهة إلى الأراضي المقدسة، لبدء موسم الحج لهذا العام، وسط أجواء من الفرح واليسر.

وتعكس الخدمات المقدمة في الصالة المخصصة اهتمامًا كبيرًا بالإرشاد والتيسير، حيث يتلقى الحجاج الدعم والتوجيه اللازمين طوال فترة وجودهم في المطار.

ويستفيد آلاف الحجاج المغاربة هذا الموسم من الخدمة عبر مطاري الرباط-سلا والدار البيضاء، وتُعد المبادرة، التي أُطلقت عام 2018، نموذجًا ناجحًا لتعزيز التعاون بين المملكتين في خدمة ضيوف الرحمن، وتخفيف العناء عن الحجاج ليتمكنوا من التركيز على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس الأمريكية للمنافسة في “آيسف 2026”
السعودية

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يصل إلى فينيكس...

السعودية
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة
السعودية

وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية...

السعودية
في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول
أخبار رئيسية

في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج...

أخبار رئيسية
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من أبيدجان بكوت ديفوار
السعودية

مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة...

السعودية
من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة”
السعودية

من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين...

السعودية
انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقنية لأغراض التنمية
أخبار رئيسية

انتخاب السعودية بالإجماع لعضوية لجنة الأمم المتحدة...

أخبار رئيسية
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة...

أخبار رئيسية
السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال
السعودية

السعودية تُدشن مبادرة طريق مكة في السنغال

السعودية