متحدث الجوازات : مبادرة «طريق مكة» تسهّل إجراءات الحجاج منذ مغادرتهم وحتى وصولهم

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، المنبثق من رؤية المملكة 2030، وذلك عبر (17) منفذًا في (10) دول هي: المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى جمهورية السنغال وبروناي دار السلام اللتين انضمتا للمبادرة لأول مرة.

وأوضح أن مبادرة «طريق مكة» تهدف إلى تيسير رحلة الحج لضيوف الرحمن، من خلال تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة في دولهم، تشمل إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إلى جانب ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن داخل المملكة.

وبيّن العتيبي أن هذه الإجراءات تسهم في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم إلى المملكة عبر الصالات المخصصة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يتم نقلهم مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم بكل يسر وسهولة، بما يعكس التكامل بين الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة حج ميسرة وآمن.