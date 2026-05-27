متحدث الداخلية: الخطط التشغيلية لتنقلات الحجاج نُفذت بأمن وسهولة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب نجاح تنفيذ الخطط الأمنية والميدانية والمرورية الخاصة بموسم حج 1447هـ، مشيراً إلى أن عمليات تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة، ثم نفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى مشعر منى، جرت بانسيابية عالية وفي أجواء اتسمت بالأمن والطمأنينة والتنظيم الدقيق.

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج أن مختلف الجهات الأمنية والعسكرية نفذت مهامها وفق خطط متكاملة أسهمت في تسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة، وضمان سلامتهم خلال أداء المناسك.

وأشاد الشلهوب بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والعاملون في مختلف القطاعات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مثمناً ما يقدمونه من أعمال ميدانية وتنظيمية تسهم في نجاح موسم الحج عاماً بعد عام.

وأكد أن ما يشهده موسم الحج من كفاءة تنظيمية وإدارية يعكس اهتمام القيادة بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن قوات أمن الحج تواصل تنفيذ مهامها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال أيام التشريق وحتى نهاية الموسم، بما يضمن استمرار الأمن والسلامة والمحافظة على انسيابية الحركة في المشاعر المقدسة.

