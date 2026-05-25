Icon

متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات Icon حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج Icon وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم Icon حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف Icon وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض Icon جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى Icon الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود Icon الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا Icon ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
أمن الحجاج وسلامتهم يأتيان في مقدمة الأولويات

متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٢ مساءً
متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أن المملكة تواصل تسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، مشددًا على أن أمن الحجاج وسلامتهم يأتيان في مقدمة الأولويات خلال موسم الحج، وذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تنفذها مختلف الجهات الأمنية والخدمية في المشاعر المقدسة.

مبادرة طريق مكة

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي، أن عملية وصول ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة اكتملت بنجاح، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الحجاج بلغ (388,694) حاجًا استفادوا من مبادرة “طريق مكة” في (10) دول عبر (17) منفذًا دوليًا، حيث قدمت لهم الجهات المختصة جميع التسهيلات والخدمات التي مكّنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وطمأنينة.

وأضاف العميد بن شلهوب أن المرحلة الأولى من خطة أمن الحج نُفذت بتنسيق كامل وانسجام عالٍ بين الجهات الحكومية والخدمية، مبينًا أن حركة انتقال الحجاج إلى مشعر منى تمت بانسيابية مرورية مرتفعة، تمهيدًا لتصعيدهم إلى مشعر عرفات لاستكمال مناسك الحج.

وفي إطار تطبيق أنظمة وتعليمات الحج، كشف المتحدث الأمني عن ضبط (231) ناقلًا للأشخاص غير المصرح لهم بالحج، إضافة إلى ضبط (246) حملة حج وهمية، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الأمني الميداني أظهرت انخفاضًا في أعداد مخالفي أنظمة وتعليمات الحج هذا العام.

وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا، بفضل الله ثم بفضل ما يمتلكونه من كفاءة مهنية عالية، إضافة إلى الإمكانات التقنية الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من إحكام السيطرة على جميع المداخل والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بما يضمن ضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الحجاج وانسيابية الحركة.

واختتم المتحدث الأمني تصريحه بتوجيه الشكر للمواطنين والمقيمين والزوار على تفاعلهم وتجاوبهم مع حملة “لا حج بلا تصريح”، مؤكدًا أن قوات أمن الحج ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية في مداخل وممرات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات المنظمة للحج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج
السعودية

مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد...

السعودية
السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن الصبر والتكاتف وروح البساطة
السعودية

السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن...

السعودية
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
السعودية

مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج...

السعودية
قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
السعودية

قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لنقلهم 18...

السعودية
الاستعداد المبكر رفع جاهزية أعمال الحج
السعودية

الاستعداد المبكر رفع جاهزية أعمال الحج

السعودية
ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 
السعودية

ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج 

السعودية
مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج منظومة متقدمة قائمة على الاستباقية والتقنية
أخبار رئيسية

مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب...

السعودية