متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أن المملكة تواصل تسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، مشددًا على أن أمن الحجاج وسلامتهم يأتيان في مقدمة الأولويات خلال موسم الحج، وذلك ضمن الجهود المتكاملة التي تنفذها مختلف الجهات الأمنية والخدمية في المشاعر المقدسة.

مبادرة طريق مكة

وأوضح خلال الإيجاز الصحفي، أن عملية وصول ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة اكتملت بنجاح، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الحجاج بلغ (388,694) حاجًا استفادوا من مبادرة “طريق مكة” في (10) دول عبر (17) منفذًا دوليًا، حيث قدمت لهم الجهات المختصة جميع التسهيلات والخدمات التي مكّنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وطمأنينة.

وأضاف العميد بن شلهوب أن المرحلة الأولى من خطة أمن الحج نُفذت بتنسيق كامل وانسجام عالٍ بين الجهات الحكومية والخدمية، مبينًا أن حركة انتقال الحجاج إلى مشعر منى تمت بانسيابية مرورية مرتفعة، تمهيدًا لتصعيدهم إلى مشعر عرفات لاستكمال مناسك الحج.

وفي إطار تطبيق أنظمة وتعليمات الحج، كشف المتحدث الأمني عن ضبط (231) ناقلًا للأشخاص غير المصرح لهم بالحج، إضافة إلى ضبط (246) حملة حج وهمية، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن مؤشرات الأداء الأمني الميداني أظهرت انخفاضًا في أعداد مخالفي أنظمة وتعليمات الحج هذا العام.

وأشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا، بفضل الله ثم بفضل ما يمتلكونه من كفاءة مهنية عالية، إضافة إلى الإمكانات التقنية الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من إحكام السيطرة على جميع المداخل والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة، بما يضمن ضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الحجاج وانسيابية الحركة.

واختتم المتحدث الأمني تصريحه بتوجيه الشكر للمواطنين والمقيمين والزوار على تفاعلهم وتجاوبهم مع حملة “لا حج بلا تصريح”، مؤكدًا أن قوات أمن الحج ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية في مداخل وممرات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات المنظمة للحج.