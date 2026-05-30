متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج

ساهم متطوعو وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، من خلال دعم الجهود الميدانية وتنظيم حركة الحشود وتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية في المشاعر المقدسة، ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك تفعيلًا لجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، عبر تعزيز المشاركة في العمل التطوعي وتمكين المتطوعين من الإسهام في مختلف الأعمال الميدانية والخدمية، دعمًا للجهود الأمنية والتنظيمية خلال موسم الحج.