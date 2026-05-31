Icon

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان Icon رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة Icon رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري Icon إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة Icon ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى Icon الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج Icon جوازات منفذ حالة عمار تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج Icon الجوازات في موسم حج 1447هـ.. منظومة متكاملة لخدمة أكثر من 1.5 مليون حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٦ مساءً
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة طارئة بطلب من فرنسا لبحث التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان، وذلك عقب سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة جنوب البلاد، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وجاء التحرك الفرنسي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على القلعة ورفع العلم الإسرائيلي فوقها، في خطوة أثارت ردود فعل دولية ومخاوف من اتساع رقعة التصعيد على الحدود اللبنانية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أكد في وقت سابق أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة المستجدات، مشدداً على ضرورة معالجة التطورات الأخيرة في إطار القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضح بارو، في تصريحات تلفزيونية، أن فرنسا تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تتعرض لها، إلا أنه اعتبر أن استمرار العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية وتوسيع نطاق التوغل لا يمكن تبريره، محذراً من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي التقدم العسكري الإسرائيلي داخل لبنان بأنه “خطأ جسيم”، معتبراً أنه يتعارض مع الالتزامات القائمة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل، فضلاً عن مخالفته للقانون الدولي، بحسب تعبيره.

ومن المنتظر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة المرتقبة تداعيات التطورات الأخيرة في جنوب لبنان، وانعكاساتها على جهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد