بهدف تعزيز الوعي بقيمة الأسرة

مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “لأجل الأسرة”

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٦ مساءً
مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة “لأجل الأسرة”
المواطن- فريق التحرير

أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة “لأجل الأسرة”، للتوعية بقيمة الأسرة وأهمية ترابطها بوصفها نواة المجتمع، تفعيلًا لليوم الدولي للأسرة؛ في إطار جهوده لتعزيز الوعي بقضايا الأسرة وإبراز دورها في تماسك المجتمع.

وتركز الحملة على ترسيخ مفهوم الأسرة كقيمة تتجلى في ترابط أفرادها وجودة العلاقة بينهم، من خلال ممارسات يومية تعزز التماسك، وتدعم تكامل المسؤوليات، وتسهم في بناء بيئة أسرية قوية.

وتتزامن الحملة مع إطلاق البرنامج التوعوي لقيادة الحياة الزوجية، الذي يهدف إلى تنمية معارف ومهارات الأفراد في إدارة العلاقة الزوجية، عبر محاور قيمية واجتماعية واقتصادية وصحية، بما يسهم في دعم ترابط الأسرة.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور مجلس شؤون الأسرة في رفع الوعي بقضايا الأسرة؛ بهدف دعم تماسكها وحضورها في المجتمع، وتنسيق الجهود الوطنية ذات العلاقة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية.

