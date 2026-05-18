مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن مواعيد استقبال الزوار خلال موسم الحج

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مواعيد استقبال الزوار خلال موسم الحج، ضمن جهوده في تمكين الحجاج من الاطلاع على أعمال المجمع وخدماته المرتبطة بطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه ونشره بمختلف لغات العالم.

وأوضح المجمع أن مواعيد الزيارة من يوم الأحد إلى الخميس تبدأ خلال الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة 2 مساءً حتى 7 مساءً، فيما يستقبل الزوار يوم الجمعة خلال الفترة المسائية من الساعة 2 وحتى 7 مساءً، ويوم السبت خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق المواعيد ذاتها.

ويُعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أحد أبرز الصروح الإسلامية المتخصصة في خدمة القرآن الكريم، إذ يطلع الزوار خلال جولتهم على مراحل طباعة المصحف الشريف، وأقسام التسجيلات والترجمات، إلى جانب التقنيات المستخدمة في أعمال المراجعة والتدقيق والطباعة والنشر.

ويشهد المجمع إقبالًا من الزوار والحجاج والوفود من مختلف دول العالم، لما يمثله من رسالة علمية وثقافية تسهم في إبراز عناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه، ضمن منظومة متكاملة لخدمة الإسلام والمسلمين.