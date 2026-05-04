محافظ الأحساء يستقبل المدير العام لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية ويتسلّم شهادة الامتثال الإسعافي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، يرافقه مدير مكتب الهيئة بالمحافظة الدكتور فهد الدوسري وعدد من قيادات الهيئة.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع الامتثال، وذلك بعد استيفاء محافظة الأحساء الاشتراطات الإسعافية المطلوبة للحصول على الشهادة، واطلع على الخطط التشغيلية للمراكز الإسعافية في المحافظة، وناقش أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسعافي في الأحساء وسبل معالجتها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين فرع الهيئة والمحافظة بما يسهم في رفع جودة الخدمات الإسعافية المقدمة.



وأشاد سمو محافظ الأحساء بما تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة –حفظها الله– ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإسعافية وإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة العامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يخدم المجتمع.

وأكد سموّه أن رفع جاهزية خدمات الإسعاف يمثل أولوية تمس سلامة المجتمع وتعزز جودة الحياة في المحافظة، مشيدًا بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الحيوي في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، ومساهمتها في دعم المنظومة الصحية وتعزيز السلامة العامة، مؤكدًا أهمية تعزيز تكامل منظومة الطوارئ بين الجهات الصحية والأمنية بما يرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.

من جانبه، ثمّن الدكتور العنزي دعم سمو محافظ الأحساء ومتابعته المستمرة للخدمات الإسعافية والأنشطة التي تقدمها الهيئة، وحرصه على تطوير العمل الإسعافي في المحافظة، مما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.