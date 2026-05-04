Icon

ثمانينية مغربية: اختارني الله للحج واخترت أختي رفيقةً وعونًا Icon السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التهدئة Icon السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية Icon النفط يقفز 6% Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان Icon استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات Icon حرارة الصيف تُحيي الزواحف وترفع استهلاك البطيخ Icon الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 12صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات من إيران اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

محافظ الأحساء يستقبل المدير العام لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية ويتسلّم شهادة الامتثال الإسعافي

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
محافظ الأحساء يستقبل المدير العام لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية ويتسلّم شهادة الامتثال الإسعافي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي، يرافقه مدير مكتب الهيئة بالمحافظة الدكتور فهد الدوسري وعدد من قيادات الهيئة.
وتسلّم سموّه خلال اللقاء شهادة الامتثال الإسعافي ضمن مشروع الامتثال، وذلك بعد استيفاء محافظة الأحساء الاشتراطات الإسعافية المطلوبة للحصول على الشهادة، واطلع على الخطط التشغيلية للمراكز الإسعافية في المحافظة، وناقش أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسعافي في الأحساء وسبل معالجتها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين فرع الهيئة والمحافظة بما يسهم في رفع جودة الخدمات الإسعافية المقدمة.


وأشاد سمو محافظ الأحساء بما تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة –حفظها الله– ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإسعافية وإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة العامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بما يخدم المجتمع.
وأكد سموّه أن رفع جاهزية خدمات الإسعاف يمثل أولوية تمس سلامة المجتمع وتعزز جودة الحياة في المحافظة، مشيدًا بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الحيوي في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، ومساهمتها في دعم المنظومة الصحية وتعزيز السلامة العامة، مؤكدًا أهمية تعزيز تكامل منظومة الطوارئ بين الجهات الصحية والأمنية بما يرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.
من جانبه، ثمّن الدكتور العنزي دعم سمو محافظ الأحساء ومتابعته المستمرة للخدمات الإسعافية والأنشطة التي تقدمها الهيئة، وحرصه على تطوير العمل الإسعافي في المحافظة، مما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد