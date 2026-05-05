محافظ الأحساء يكرّم الجمعيات الشريكة في خدمة الأسرة والمجتمع

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم بمقر المحافظة، جمعية التنمية الأسرية بالأحساء “أسرية” ومركز الحماية الأسرية وحماية الطفل، وجمعية “معين” القانونية لخدمة الأرامل والأيتام، الشركاء مع المحافظة في خدمة الأسرة والمجتمع، ومعالجة القضايا من قبل المختصين، وذلك بحضور قيادات الجهات ومنسوبيها.



واطّلع سموّه على أبرز إنجازات جمعية “أسرية” ومراكزها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل، ومركز الإرشاد الأسري، إضافة إلى برامجها النوعية في الإصلاح الأسري وتمكين الأسرة الناشئة، بما يعزز التماسك الاجتماعي، واطلع على جهود جمعية “معين” في توسيع شراكاتها مع الجهات العدلية والقطاع غير الربحي، بما يسهم في وصول خدماتها إلى شريحة أوسع من المستفيدين من الأرامل واليتامى وغيرهم، واطّلع على التقرير السنوي للعام الماضي 2025 لجمعية التنمية الأسرية وجمعية معين.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن الجمعيات المجتمعية تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الأسري، وخفض نسب الطلاق، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونوّه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمبادرات المجتمعية، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية.



وثمّن دور الجمعيات بوصفها شريكًا تنمويًا حقيقيًا يسهم في توسيع أثر المحافظة في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن التكامل مع القطاع غير الربحي يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تنمية مصادر التمويل ويوسّع نطاق المبادرات ذات الأثر المجتمعي.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بجهود جمعية “معين” القانونية، وما تقدمه من خدمات نوعية تشمل الاستشارات القانونية المجانية، والتمثيل القضائي للأرامل والأيتام، ومتابعة قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب نشر الوعي بالحقوق النظامية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبهم، أعرب مسؤولو الجهات المكرّمة عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على دعمه المتواصل للقطاع غير الربحي، مؤكدين استمرارهم في تطوير برامجهم وخدماتهم بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع آمن، وتمكين الأرامل والأيتام وفق أعلى معايير المهنية والسرية.