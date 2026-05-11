محافظ جدة يطّلع على خطة تشغيل الهلال الأحمر لاستقبال الحجاج

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة نايف بن صالح الغامدي.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على خطة التشغيل المعدّة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ بمحافظة جدة، والخدمات الإسعافية والتجهيزية التي ستُقدَّم خلال موسم حج هذا العام، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جاهزية الفرق الإسعافية لخدمة الحجاج منذ لحظة وصولهم، مستمعًا لشرح عن أبرز المبادرات والخطط الميدانية التي تنفذها الهيئة، وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز جودة الخدمات الإسعافية وتحقيق أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
وأكد أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كل ما من شأنه راحة الحجاج وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.