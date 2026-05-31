محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٥ مساءً
محمية الإمام عبدالعزيز تطلق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة
المواطن - واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إطلاق خدمة تصاريح عبور الإبل عبر منصة العرمة الرقمية، على أن يبدأ استقبال الطلبات يوم الأحد 7 يونيو 2026م، وذلك في إطار تنظيم إجراءات العبور داخل نطاق المحمية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات النظامية والبيئية.
وأوضحت الهيئة أن تحديد موعد بدء استقبال الطلبات يهدف إلى إتاحة مهلة كافية للمستفيدين لاستكمال المستندات المطلوبة قبل التقديم، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التصاريح وضمان اكتمال المتطلبات وفق النماذج المعتمدة.
وبيّنت أن اشتراطات الحصول على تصريح عبور الإبل تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول، مع إرفاق شهادة ترقيم وتسجيل إلكترونية للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى شهادة صحية للإبل صادرة من مختبر معتمد.
كما تشمل الاشتراطات توفير سجل بيانات للعاملين (الرعاة)، يتضمن الإقامة النظامية والصلاحية لمرافقة الإبل، بما لا يتجاوز ثلاثة رعاة، على أن تكون إقاماتهم سارية طوال مدة الترخيص، إضافة إلى تحديد نوع وعدد الإبل، وتعبئة بيانات المركبة واللوحة، واستكمال المرفقات المطلوبة عبر نموذج الطلب.
وأكدت الهيئة أهمية استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات النظامية لإصدار التصاريح، داعية المستفيدين إلى تجهيز الوثائق اللازمة قبل موعد التقديم، بما يسهم في تنظيم عمليات العبور، والمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية داخل نطاق المحمية.

