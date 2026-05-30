مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز

حذّرت مجموعة من أبرز المؤسسات الاقتصادية والطاقة الدولية من تداعيات استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نقص في إمدادات النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الموسمي على الطاقة.
وأوضح رؤساء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التجارة العالمية، في بيان مشترك صدر الجمعة، أن مخزونات النفط العالمية تتراجع بوتيرة غير مسبوقة نتيجة الانخفاض الكبير في الشحنات العابرة لمضيق هرمز.
وأشار البيان إلى أن عدم عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية في وقت قريب قد يؤدي إلى استمرار السحب من المخزونات العالمية بوتيرة متسارعة، خصوصًا مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وأكدت المؤسسات الدولية أن هذا التراجع المتواصل في المخزونات لا يهدد أسواق الطاقة فحسب، بل قد ينعكس أيضًا على استقرار الاقتصاد العالمي وقدرته على مواجهة الصدمات، محذرة من تنامي المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة وتوازن الأسواق خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.