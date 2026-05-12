مختبرات الغذاء والدواء: استعدادات مكثفة وتشغيل مستمر لدعم سلامة الحجاج

عزّزت الهيئة العامة للغذاء والدواء جاهزية مختبراتها في إطار استعداداتها لموسم حج 1447هـ، ضمن خطط تشغيلية مكثّفة تهدف إلى دعم سلامة ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة بالغذاء والدواء، من خلال تشغيل المختبرات على مدار الساعة، ورفع طاقتها التشغيلية بما يتناسب مع كثافة العمل خلال الموسم وفق أعلى المعايير المتبعة.

وتتولى مختبرات الهيئة استقبال وتحليل العينات الواردة من الفرق الميدانية، إلى جانب إجراء الفحوصات المخبرية العاجلة للحالات المرتبطة بسلامة الحجاج، ودعم أعمال التقصي الوبائي والتعامل مع حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، إلى جانب رصد مؤشرات الأداء التشغيلية، حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة 465 طلبًا، وإجمالي العينات الواردة 857 عينة، فيما وصل عدد الاختبارات المنجزة إلى 1856 اختبارًا، مما يعكس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة خلال الموسم.

وتعتمد “الغذاء والدواء” في أعمالها المخبرية على أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة، من بينها تقنيات التحليل الجينومي لتحديد المسببات المرضية وتتبع مصادر العدوى بدقة عالية، وأجهزة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للكشف السريع عن الميكروبات والعوامل الممرضة، إضافةً إلى أجهزة (ELISA) للكشف عن السموم والعوامل المسببة للتسمم الغذائي بكفاءة وموثوقية عالية.

وشاركت مختبرات الهيئة، بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، في تنفيذ عدد من الدراسات والأبحاث المتخصصة، من أبرزها دراسة تحليل الوجبات الجاهزة المستخدمة في إعاشة الحجاج، ودراسة تقييم سلامتها، دعمًا للجهود الرقابية وتعزيزًا لمستويات سلامة الغذاء المقدّم لضيوف الرحمن.

وفي سياق تعزيز سرعة الاستجابة، تعتمد الهيئة مبادرة “آلية المسار السريع”، التي تهدف إلى استقبال وفرز العينات والبدء في إجراء التحاليل المخبرية خلال أقل من ساعة من وقت الاستلام، بما يسهم في تسريع ظهور النتائج ودعم الإجراءات الوقائية المرتبطة بالحالات الطارئة.

وتتبنى مختبرات الهيئة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الحيوية في مختلف مراحل العمل المخبري، إلى جانب تحليل البيانات المخبرية لدعم اتخاذ القرار، وذلك بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتجسّد هذه الجهود اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات لضمان سلامتهم وراحتهم، وتعكس حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على تكثيف الجهود التي تسهم في تعزيز سلامة الحجاج.