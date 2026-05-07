مدربا الخلود والهلال يؤكدان جاهزية الفريقين لنهائي كأس خادم الحرمين

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد المدير الفني لفريق الخلود ديس باكنغهام جاهزية فريقه لمواجهة فريق الهلال غدًا، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الـ39 لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، إذ أوضح باكنغهام أن فريقه سيدخل المواجهة دون ضغوط، مشيرًا إلى أن الوصول إلى النهائي يُعد إنجازًا للفريق، مؤكدًا أن مواجهة الكأس تختلف عن مواجهة الدوري الأخيرة أمام الهلال، وأن التحضير للمباراة سيكون مختلفًا.

وأشار إلى أن جماهير الهلال أكثر عددًا، إلا أن فريقه سيقاتل بكل ما يملك، لافتًا النظر إلى أن فترة التوقف الماضية لم تكن جيدة للفريق، إلا أن مواجهة الاتحاد الأخيرة أسهمت في استعادة النسق الفني، معربًا عن ثقته في ظهور فريقه بصورة أفضل خلال النهائي.

من جانبه أوضح لاعب الخلود هتان باهبري أن مواجهة فريقه السابق تمثل شعورًا مختلفًا، إلا أن تركيزه منصب على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن اللاعبين سيدخلون اللقاء بعقلية الانتصار.
في المقابل، أكد المدير الفني لفريق الهلال سيموني إنزاغي، جاهزية فريقه للمواجهة النهائية، موضحًا أن الفريق بدأ التحضير للمباراة مبكرًا بعد الوصول إلى جدة، مع التركيز الكامل على تحقيق الانتصار.
وبيّن إنزاغي أن الهلال معتاد على خوض المباريات تحت الضغط، مؤكدًا أن الفريق سيدخل النهائي بهدف الفوز، مبديًا رضاه عن المستويات التي يقدمها اللاعبون منذ توليه المهمة الفنية.
وأوضح أن الجهاز الفني يملك العديد من الخيارات الفنية في جميع المراكز، مبديًا سعادته بالمستويات التي يقدمها اللاعبون خلال الفترة الحالية.
من جهته، أوضح حارس الهلال ياسين بونو أن اللعب للهلال يمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدًا أهمية المباراة بالنسبة للفريق والجماهير.
وأكد أن الفريق يسعى لتقديم مستوى يليق بالنهائي، مع مواصلة العمل من أجل التطور وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم خلال اللقاء.

