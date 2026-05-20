مدير الأمن العام: إدارة الحشود في الحج منظومة متقدمة قائمة على الاستباقية والتقنية

أكد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية باتا من الأدوات الداعمة لإدارة الحج، بما يعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويرسخ مكانة المملكة بوصفها نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود.

وبين معاليه خلال مشاركته في ندوة الحج الكبرى، التي تناولت تطور إدارة الحشود في الحج، ودور التقنيات الحديثة ومركز القيادة والسيطرة في دعم القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء الميداني، أن إدارة الحشود في الحج تعتمد على منظومة استباقية ذكية تدعم كفاءة التشغيل الميداني، وتُسهم في تعزيز الانسيابية والسلامة العامة خلال موسم الحج.

وأوضح أن تحليل التدفقات البشرية والبيانات اللحظية أصبحا عنصرين رئيسيين في دعم القرار الميداني، من خلال تعزيز قراءة الحالة التشغيلية ورفع سرعة الاستجابة والتعامل مع المتغيرات الميدانية.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن مركز القيادة والسيطرة أسهم في تعزيز سرعة ودقة القرار الأمني، عبر توفير صورة تشغيلية موحدة، ورفع كفاءة التنسيق والاستجابة بين الجهات المشاركة.

وأبان أن التكامل بين الأمن والنقل والصحة والخدمات أسهم في رفع الانسيابية والسلامة، ودعم إدارة الحشود داخل المشاعر المقدسة وفق منظومة تشغيلية متكاملة.