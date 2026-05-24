Icon

جمعيات ومتطوعو جازان يشاركون في توديع الحجاج ضمن مبادرة “على خُطى النُّسك” Icon الأرصاد: تعامد أشعة الشمس ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر سنويًا Icon ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران.. تمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز Icon بحضور رئيس هيئة الترفيه.. الأوكراني أوسيك يحسم نزال الجيزة أمام فيرهوفن Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج Icon اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج Icon مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج Icon مصرع 28 شخصًا إثر انهيار منجم ذهب في أنغولا Icon جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعلن مقتل المشتبه به بعد تبادل إطلاق نار Icon انتشار أمني مكثف قرب البيت الأبيض عقب حادث إطلاق نار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفقد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس السبت، قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في تنفيذ خطط موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية والتنظيمية في المشاعر المقدسة.


واطّلع معاليه خلال الجولة على سير الخطط الأمنية والميدانية المعتمدة، وآليات تنفيذ المهام التشغيلية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الداعمة لأعمال الحج، وما تتضمنه من منظومات متقدمة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني.
ووقف معالي مدير الأمن العام على مستوى التكامل والتنسيق بين القوات المشاركة، والإمكانات البشرية والآلية المسخّرة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن المحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال حج 1447هـ
السعودية

حرس الحدود يباشر مهامه لخدمة ضيوف الرحمن...

السعودية
الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج تمثّل نموذجًا عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن
السعودية

الشيخ بن حميد: تجربة السعودية في الحج...

السعودية
مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ
السعودية

مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية...

السعودية
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
السعودية

الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين...

السعودية
السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن الصبر والتكاتف وروح البساطة
السعودية

السفر إلى الحج قديمًا… حكاية جماعية تختزن...

السعودية
وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
أخبار رئيسية

وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 7...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب...

السعودية
الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر خلال الحج
السعودية

الأرصاد: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في...

السعودية