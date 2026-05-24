مدير الأمن العام يتفقد قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في الحج

تفقد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس السبت، قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة المشاركة في تنفيذ خطط موسم حج 1447هـ، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لرفع مستوى الجاهزية الأمنية والتنظيمية في المشاعر المقدسة.



واطّلع معاليه خلال الجولة على سير الخطط الأمنية والميدانية المعتمدة، وآليات تنفيذ المهام التشغيلية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الداعمة لأعمال الحج، وما تتضمنه من منظومات متقدمة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الميداني.

ووقف معالي مدير الأمن العام على مستوى التكامل والتنسيق بين القوات المشاركة، والإمكانات البشرية والآلية المسخّرة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن المحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.