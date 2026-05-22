مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ

عقدت وزارة الداخلية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لقيادات قوات أمن الحج في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد بن مقبول العمري، ومدير الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ، والتعليمات والإرشادات ذات الصلة بها.

وأكّد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي ما هيئته حكومة المملكة العربية السعودية من إمكانات مادية وبشرية، وسخرته من ممكنات لجميع الجهات الخدمية في تنفيذ وإنجاح الخطط المتعلقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقال معاليه: “اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام 1447هـ، وتم رفع مستوى الجاهزية والتهيؤ لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المتعلقة بتفويج الحجاج”.

وشدد معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على أن من أهم أولويات قوات أمن الحج الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة حتى مغادرتهم ووصولهم بسلام لبلدانهم، وأن من مقتضيات ذلك منع الحجاج غير النظاميين من دخول المشاعر المقدسة، وذلك بفرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تدابير وقائية لمنع وقوع الجريمة

وأشار معالي الفريق محمد بن عبدالله البسامي إلى أن الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة تتابع ما ينشر من إعلانات مضللة تهدف إلى الاحتيال على الراغبين بالحج من خلال مكاتب الحج الوهمية لحجاج الداخل، أو من يدعي مقدرته على الحج عن غيره ويتم ضبط المتورطين في هذه الإعلانات وإحالتهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

وأكد أن من مهام قوات أمن الحج ضبط ناقلي الحجاج المخالفين الذين لا يحملون تصاريح الحج، وتسليمهم للجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات لتطبيق العقوبات بحقهم.

وأضاف أنه بحسب أنظمة وتعليمات الحج، فإن الناقل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى (6 أشهر)، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ألف ريال عن كل مخالف لا يحمل تصريحًا بالحج، وترحيل الناقل إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبات، ويمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

ونوّه معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج باتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، والعمل على توازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليهما.

وقال معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي إن قوات أمن الحج تعمل على إدارة وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضمان انسيابية حركة المركبات والمشاة وإدارة التقاطعات و الطرق الرئيسية، والجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تأمين الحماية وحفظ النظام

من جهته، أكد معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة الفريق الركن محمد بن مقبول العمري التزام القوات الكامل بتأمين الحماية وحفظ النظام خلال موسم حج هذا العام 1447 هـ، من خلال تنفيذ خطط ميدانية دقيقة تشمل منع المتسللين والمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصريحًا نظاميًا بالحج من الوصول إلى المشاعر المقدسة، وإدارة وتنظيم حركة الحشود في عرفات وفي منشأة رمي الجمرات والساحة الجنوبية للحرم المكي بما يحقق الانسيابية ويحفظ سلامة ضيوف الرحمن.

من جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج إن قوات الدفاع المدني بالحج في العاصمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة أكملت استعدادها وجاهزيتها، في الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز عمليات المشاعر ومركز القيادة والتحكم بمشعر منى.

وأشاد مدير عام الدفاع المدني بجهود متطوعي الدفاع المدني في العاصمة والمشاعر المقدسة والجهات الحكومية ودورها في مواجهة حالات الطوارئ وفق الخطة العامة للطوارئ، وتنسيق جهودها من خلال مركز عمليات الطواري بالحج، منوهًا باستحداث التقنية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها قوات الدفاع المدني بالحج لهذا العام.

من جهته، قال مدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع إن مشاركة المديرية ضمن منظومة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في موسم الحج هذا العام 1447 هـ من خلال خطة متكاملة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن ارتكزت على الاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بما فيها منافذ مبادرة طريق مكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين من الناقلين للأشخاص غير المصرح لهم بالحج، من خلال اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية والخدمية بالمشاعر المقدسة عبر التواجد الميداني، وتنظيم ومتابعة مغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، عبر تسخير الإمكانات في المنافذ كافة.

وأضاف مدير عام الجوازات المكلف قائد قوات الجوازات بالحج أنه بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة -حتى الآن- (1,518,153) حاجًا، بينهم (1,457,514) حاجًا عبر المنافذ الجوية، و(54,141) حاجًا عبر المنافذ البرية، و(6,497) حاجًا عبر المنافذ البحرية.