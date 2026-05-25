مدير الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني يتفقد منشآت ومراكز الرعاية المشاركة في الحج

قام معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بجولة تفقدية على منشآت ومراكز الرعاية الطبية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المشاركة في موسم الحج.

حيث شملت الجولة زيارة مستشفى الطوارئ بمشعر منى، إضافة إلى مركز الطوارئ والإجهاد الحراري وضربات الشمس بمشعر عرفات، وذلك للاطلاع على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، ومتابعة سير العمل ميدانياً بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وإنفاذاً لتوجيه ومتابعة سمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بالعناية بضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم.