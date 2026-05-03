مدينة الحجاج بحائل تستقبل أكثر من 2500 حاج عراقي وسط منظومة خدمات متكاملة

استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل (2,650) حاجًا وحاجةً من حجاج جمهورية العراق الشقيقة، وسط جاهزية متكاملة للخدمات المقدمة، وتكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتواصل مدينة الحجاج في حائل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن المارين بالمنطقة على مدار الساعة، في ظل تزايد أعداد الحجاج، حيث تشارك 22 جهة حكومية وغير ربحية بإشراف إمارة منطقة حائل، وبمشاركة عدد من الجهات، من أبرزها أمانة المنطقة، والأمن العام، وهيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني، وأمن الطرق، وجوازات حائل، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتجمع حائل الصحي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

كما يشارك في تقديم الخدمات الشريك الإستراتيجي وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، إلى جانب عدد من الجهات الخدمية والجمعيات الأهلية، منها جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ، وجمعية سفانة الصحية، وجمعية الحاج والمعتمر، وجمعية حفظ النعمة، وجمعية دال، إضافة إلى شركة شواهد الابتكار، حيث تعمل هذه الجهات بشكل تكاملي لتقديم خدمات الضيافة والرعاية الصحية ومرافق الراحة، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وأعرب عدد من حجاج جمهورية العراق الشقيقة عن شكرهم وتقديرهم لما وجدوه من حفاوة استقبال وتنظيم متميز، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما لمسوه من عناية واهتمام يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية.