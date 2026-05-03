Icon

سعود بن مشعل يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز Icon أبرق الرغامة ذاكرة القوافل وشريان التنمية النابض في قلب الحجاز Icon مسام ينزع 1.009 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع Icon السديس يدشّن مركز أحكام وآداب الزيارة بالمسجد النبوي Icon القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير Icon تقدم في محادثات واشنطن وطهران Icon منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى السعودية  Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر Icon السيطرة على حريق بمواقع خردة في الدمام دون إصابات Icon توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال موسم ما قبل الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مدينة الحجاج بحائل تستقبل أكثر من 2500 حاج عراقي وسط منظومة خدمات متكاملة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٤ مساءً
مدينة الحجاج بحائل تستقبل أكثر من 2500 حاج عراقي وسط منظومة خدمات متكاملة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل (2,650) حاجًا وحاجةً من حجاج جمهورية العراق الشقيقة، وسط جاهزية متكاملة للخدمات المقدمة، وتكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتواصل مدينة الحجاج في حائل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن المارين بالمنطقة على مدار الساعة، في ظل تزايد أعداد الحجاج، حيث تشارك 22 جهة حكومية وغير ربحية بإشراف إمارة منطقة حائل، وبمشاركة عدد من الجهات، من أبرزها أمانة المنطقة، والأمن العام، وهيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني، وأمن الطرق، وجوازات حائل، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتجمع حائل الصحي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

كما يشارك في تقديم الخدمات الشريك الإستراتيجي وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، إلى جانب عدد من الجهات الخدمية والجمعيات الأهلية، منها جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ، وجمعية سفانة الصحية، وجمعية الحاج والمعتمر، وجمعية حفظ النعمة، وجمعية دال، إضافة إلى شركة شواهد الابتكار، حيث تعمل هذه الجهات بشكل تكاملي لتقديم خدمات الضيافة والرعاية الصحية ومرافق الراحة، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وأعرب عدد من حجاج جمهورية العراق الشقيقة عن شكرهم وتقديرهم لما وجدوه من حفاوة استقبال وتنظيم متميز، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وما لمسوه من عناية واهتمام يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام
السعودية

مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج...

السعودية