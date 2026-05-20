مراكز العناية بالضيوف بالمسجد النبوي تخدم ضيوف الرحمن على مدار الساعة

الأربعاء ٢٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تواصل مراكز العناية بالضيوف بالمسجد النبوي تقديم خدماتها لضيوف الرحمن والزائرين، عبر منظومة متكاملة موزعة بعناية في ساحات المسجد النبوي، بهدف الارتقاء بتجربتهم وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة.
وتضم ساحات المسجد النبوي خمسة مراكز للعناية بالضيوف، تعمل على مدار الساعة، لتقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات الزائرين بعدة لغات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات في موقع واحد.
وتتنوع استفسارات ضيوف الرحمن حول مواعيد زيارة الروضة الشريفة، وأوقات دخول الرجال والنساء، إلى جانب الاستفسار عن المرافق والخدمات المتاحة داخل المسجد النبوي وساحاته.
وتشهد المراكز خلال موسم الحج تنوعًا كبيرًا في اللغات المستخدمة لخدمة الزائرين، من بينها العربية والإنجليزية والأوردية والتركية والفارسية، بما يواكب تعدد جنسيات ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة.
وأوضحت الجهات المشغلة للمراكز أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز العناية بالضيوف منذ بدء تشغيلها الفعلي قبل نحو عامين بلغ أكثر من 2,900,000 مستفيد، في إطار الجهود المبذولة لخدمة الزائرين وتقديم تجربة ميسرة داخل المسجد النبوي.

