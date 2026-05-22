مركزان رئيسان و19 مركزًا فرعيًّا لخدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٢ مساءً
المواطن - واس

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تشغيل منظومة متكاملة تضم مركزين رئيسين و(19) مركزًا فرعيًّا للعناية بالضيوف داخل الحرمين الشريفين؛ بهدف تسهيل رحلة الحجاج والقاصدين، وإثراء تجربتهم الإيمانية في أجواء آمنة وميسّرة.
وتعمل هذه المراكز على مدار الساعة ضمن منظومة تشغيلية موحدة، تقدم باقة متنوعة من الخدمات الإنسانية والإرشادية، تشمل الإرشاد المكاني والتوعوي؛ لمساعدة الحجاج في التنقل داخل الحرمين الشريفين والتعريف بالمناسك، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني عبر الإجابة عن الاستفسارات بعدة لغات عالمية.
وتضطلع المراكز بمهام إدارة المفقودات، من خلال إجراءات سريعة ومنظمة تضمن إعادة المفقودات إلى أصحابها بكل يسر، إضافة إلى تقديم خدمات مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن؛ بما يسهم في تيسير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات المقدمة.
وخصصت الهيئة عناية خاصة بالأطفال والنساء التائهين، عبر استقبالهم ورعايتهم وفق إجراءات منظمة وآمنة حتى تسليمهم لذويهم؛ مما يعزز مستوى الطمأنينة داخل الحرمين الشريفين.
وفي إطار تعزيز الانسيابية والحد من الازدحام داخل الممرات والمصليات، توفر المراكز خدمة حفظ الأمتعة، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل حديثة تسهّل وصول ضيوف الرحمن إلى الخدمات بسرعة وكفاءة.
وأتاحت الهيئة إمكانية الوصول إلى مواقع مراكز العناية بالضيوف عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يمكّن القاصدين من الوصول إلى أقرب مركز خدمة بسهولة.
وأكدت الهيئة جاهزية هذه المراكز للعمل بكامل طاقتها التشغيلية خلال موسم حج 1447هـ، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتجسد مراكز العناية بالضيوف نموذجًا متطورًا في خدمة الحجاج والقاصدين، من خلال منظومة متكاملة تسهم في توفير تجربة أكثر راحة وطمأنينة في رحاب الحرمين الشريفين.

