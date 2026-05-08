الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
مركز الاتصال الموحد يعزز تجربة الحجاج خلال الموسم
المواطن - فريق التحرير

أكد أحمد حنبظاظة، مدير عام خدمات المستفيدين بـوزارة الحج والعمرة، أن مركز الاتصال الموحد يهدف إلى إيصال المعلومات الصحيحة لضيوف الرحمن من مصدر موثوق وموحد، وذلك ضمن منظومة الخدمات المتكاملة المقدمة للحجاج خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضح، خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن المركز يقدم خدماته للحجاج بمختلف جنسياتهم ولغاتهم عبر 11 لغة، بما يسهم في تسهيل التواصل وتقديم الدعم والإرشاد للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، مرورًا بإقامتهم وأدائهم للمناسك، وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشار حنبظاظة إلى أن مركز الاتصال الموحد يُعد أحد الحلول التقنية الداعمة لتحسين تجربة الحاج، من خلال سرعة الاستجابة للاستفسارات والبلاغات، وتقديم التوجيه الفوري بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها الجهات المعنية بالحج في المملكة، بهدف تسهيل رحلة الحجاج ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية والتنظيمية خلال الموسم.

وتشمل هذه الجهود تعزيز الجاهزية الصحية والأمنية، وتطوير خدمات النقل والتفويج، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية في إدارة الحشود وخدمة الحجاج، إلى جانب تكامل أعمال مختلف القطاعات الحكومية والخدمية لضمان أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

كما تواصل الجهات المختصة تنفيذ خطط ميدانية متقدمة تشمل تكثيف أعمال التوعية والإرشاد، ورفع جاهزية المنافذ والمشاعر المقدسة، وتوفير خدمات الدعم على مدار الساعة، بما يعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم في مختلف مراحل الرحلة الإيمانية.

 

