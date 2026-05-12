مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن

يقدم مركز الخدمة الشاملة في ساحات المسجد النبوي منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإرشادية والتوعوية؛ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين، وتيسير تجربتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وتشمل خدمات المركز الإجابة على استفسارات المستفيدين بعدة لغات، وإعارة العربات المتحركة، وتوزيع أساور التعريف لكبار السن والأطفال، إضافة إلى خدمات التواصل باللغات المختلفة، والتوجيه والإرشاد داخل الساحات والمرافق، بما يسهم في تيسير استفادة الزوار من الخدمات المقدمة.

ويقع المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة، في الساحات الشمالية للمسجد النبوي بجوار البوابة (331)، وفي الساحات الجنوبية بجوار البوابة (301)، بما يُسهم في تسهيل الوصول إليه وتعزيز انسيابية الاستفادة من خدماته.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة خدمية متكاملة؛ تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، وتوفير بيئة ميسّرة وآمنة تعين الزوار على أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.