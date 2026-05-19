مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يعزز خدماته خلال حج 1447هـ

عزز مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خدماته لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية الطارئة، وتسخير أحدث التقنيات، والرد على المكالمات في أقل من ثانيتين، بكوادر مؤهلة ومدربة تتحدث عدة لغات.

وأكد المركز أن المكالمات والبلاغات الواردة كافة يتم التعامل معها وإحالتها إلى الجهات المعنية بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.