مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني يرسم خارطة الأمان في المشاعر المقدسة

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

في قلب المشاعر المقدسة، حيث تتسارع الخطى وتتوحّد الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، يواصل مركز القيادة والتحكم بالدفاع المدني أداء دوره المحوري بوصفه المنظومة التقنية والميدانية التي تدير المشهد بكفاءة عالية، عبر متابعة دقيقة لكافة العمليات والخطط التشغيلية في مواقع العمل المختلفة.
ويعتمد المركز على منظومة متقدمة من مؤشرات الأداء التي تقيس الوضع الميداني بشكل مباشر، بما يضمن متابعة تضاعف الجهود والتأكد من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، إلى جانب أنظمة تقنية حديثة تُعنى بمتابعة الخطط التشغيلية والتفصيلية، وتقديم الحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية الميدانية.
كما يعمل المركز على توثيق جميع الملاحظات المرصودة والإشراف على معالجتها بشكل فوري وفق أعلى معايير الدقة والاحترافية، مدعومًا بحزمة من الخدمات التقنية المتقدمة للرصد والمسح الجيومكاني المرتبط بالموقع الجغرافي، إضافة إلى تحليل المخاطر ومتابعتها باستخدام طائرات الدرون، التي أسهمت في تعزيز القدرة على مراقبة المواقع وتحليل المشهد الميداني بشكل لحظي، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات المختلفة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد ملفي الحمادي، أن مركز القيادة والتحكم يُمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الميداني خلال موسم الحج، من خلال قراءة وتحليل مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والتفصيلية بشكل مباشر، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة.
وأوضح أن المركز يعمل على إيجاد الحلول الرقمية الداعمة للأعمال الميدانية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل الجيومكاني ومتابعة المخاطر، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع من كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا أن جميع الأعمال تُنفذ وفق منظومة متكاملة تعتمد على التقنية والكفاءات الوطنية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الاحترافية.
ويبرز التكامل والتنسيق بين قادة المناطق في المشاعر المقدسة والفرق الميدانية والقيادة والتحكم بصفته أحد أهم عناصر نجاح الخطط التشغيلية، حيث تُدار الأعمال وفق تنسيق مباشر ومستمر يضمن تنفيذ المهام بكفاءة عالية، وتمكين قوات الدفاع المدني من أداء جميع مسؤولياتها جنبًا إلى جنب مع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في موسم الحج.
هذا التكامل يعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة الدفاع المدني في المملكة، وقدرتها على توظيف التقنية الحديثة لدعم القرار الميداني وتحقيق أعلى معايير السلامة، في صورة تجسد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لهم.

